Tutto fatto, il Milan ha in pugno il primo acquisto del 2022

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione: chiuso il primo top

Ancora un colpo di assoluto valore per rinforzare il reparto difensivo di Stefano Pioli: Maldini ha ultimato l’accordo con l’agente del big.

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes” Sven Botman sarà il nuovo difensore del Milan per la prossima stagione. Lo stesso Paolo Maldini ha incontrato i suoi agenti nelle scorse settimane formalizzando così l’accordo col giocatore. Anche la trattativa con il Lille è in stato avanzato con i rossoneri che sborseranno circa 30 milioni di euro per il 22enne centrale difensivo.

Un altro colpo decisivo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli: pronto così l’addio ad Alessio Romagnoli, che non intende rinnovare il contratto con il Milan.

Calciomercato Milan, Botman colpo da urlo per i rossoneri

Il giovane difensore olandese andrà a guadagnare circa 2,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni: un’operazione complessiva di circa 43 milioni. Romagnoli, invece, è sempre più vicino alla Lazio andando a rinforzare il pacchetto arretrato di Maurizio Sarri. Un colpo importante per il Milan che continua ad essere competitivo in ottica futura per allestire una rosa super competitiva per i prossimi anni. Maldini è sempre al lavoro per puntellare la formazione a disposizione di Stefano Pioli, che ha perso qualche punto di troppo nelle ultime uscite stagionali in Serie A. Ora il big match decisivo contro il Napoli per cullare ancora il sogno Scudetto.