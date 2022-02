Calciomercato, il Milan pronto a salutare Kessié | La big avanza

Il Milan e Kessié sono ormai prossimi all’addio: una big prende terreno sulle altre pretendenti

Sembra ormai verso i titoli di coda la storia d’amore tra il Milan e Franck Kessié. I rossoneri sembrano ormai rassegnati a perdere il centrocampista a parametro zero visto il mancato rinnovo.

Il Milan sta già guardando al mercato per cercare un sostituto all’altezza dell’ivoriano e il nome più caldo è quello di Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, in scadenza a giugno 2023. Il prezzo del cartellino è piuttosto alto, circa 30-40 milioni di euro, ma la società rossonera deve anche risolvere del tutto la questione legata a Kessié. L’ex Atalanta sembra ormai distante anche emotivamente da Milano e i tifosi stanno cominciando ad allontanarlo. Le piste per l’ivoriano sono diverse, tutte molto allettanti e l’ultima parola spetterà a lui.

Milan, le ultime su Kessié: avanza il Barcellona

In Italia il club che ha più possibilità di arrivare a Kessié è la Juventus ma le opportunità più allettanti per il giocatore arrivano dall’estero, in particolare dalla Spagna. Infatti, come riportato da ‘calciomercato.it’, oltre alle richieste dalla Premier League di Arsenal ed Everton, è forte l’interesse del Barcellona. I catalani sono convinti che Kessié possa essere il profilo ideale per rinforzare il centrocampo di Xavi e in Catalogna affermano che il club avrebbe quasi convinto il giocatore.

La rinascita del Barça con l’arrivo di Xavi ha cambiato la posizione del club anche dal punto di vista del mercato e l’accesso alla prossima Champions League sembra ormai quasi certo. Questo agevolerebbe notevolmente il sì definitivo di Kessié.