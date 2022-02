Milan, il club di Serie A cerca Romagnoli: vendetta a parametro zero

Il Milan deve risolvere la questione Romagnoli ma si intromette il club di Serie A: pronto il contrattacco rossonero, colpo a zero

Il Milan non sta vivendo il suo miglior momento dall’inizio della stagione e sta collezionando qualche passo falso di troppo in queste settimane. I rossoneri sono comunque in vetta alla classifica di Serie A a pari punti con il Napoli e devono rialzarsi al più presto per restare in vetta.

Calciomercato Milan, la Lazio pensa a Romagnoli: i rossoneri si fiondano su Luiz Felipe

Il Milan intanto studia anche le mosse per il futuro e valuta le situazioni dei propri calciatori in scadenza. È in bilico la situazione di Alessio Romagnoli che sembra essere sempre più lontano: secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, sarebbe pronta all’assalto la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti vorrebbero provare a chiudere per il colpo a zero in difesa anche per rimpiazzare Luiz Felipe, visto che ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe salutare. Proprio il brasiliano però potrebbe diventare un obiettivo del Milan che comporterebbe un ulteriore sgarbo tra i due club.

La Lazio dunque vuole soffiare gratis Romagnoli al Milan e i rossoneri possono effettuare il contrattacco cercando di ingaggiare Luiz Felipe sempre a parametro zero.