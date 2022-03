Niente Inter e Milan | Ritorno di fiamma, può affiancare Vlahovic alla Juve

Possibile ritorno di fiamma in attacco per la Juventus: il big accostato anche a Inter e Milan può affiancare Vlahovic

Cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite disputate, con ben 4 gol segnati in tutte le ultime tre sfide, compresa quella del Maradona contro il Napoli di Spalletti. Il Barcellona è già tornato sotto la guida di Xavi nel segno dei suoi nuovi talenti in ascesa, da Pedri a Gavi in attesa di Ansu Fati.

A cambiare volto alla squadra blaugrana sono stati anche gli interventi del calciomercato invernale: Laporta ha infatti regalato al tecnico Ferran Torres, Adama Traore e Aubameyang, che hanno subito avuto un grande impatto al Camp Nou. Il Barça è ora tornato a macinare vittorie e gol, con Xavi che ha affidato l’attacco all’ex capitano dell’Arsenal. Chi potrebbe pagarne le conseguenze è Memphis Depay, appena rientrato da un infortunio e subito in gol nell’ultimo match contro l’Athletic Bilbao. L’attaccante olandese, a pochi mesi dal suo arrivo in Spagna, è tornato subito in bilico e non sembra aver convinto la dirigenza blaugrana. Possibile ritorno di fiamma in Serie A.

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Depay

Depay ha finora collezionato 9 gol e 2 assist in stagione, con un rendimento altalenante e diversi stop per infortunio. Aubameyang si è già preso l’attacco dei blaugrana e non è escluso che l’ex Manchester United e Lione possa lasciare il Barça già nel prossimo calciomercato estivo. Sulle sue tracce ci sono sempre Inter, Milan e Juventus, con il centravanti in scadenza di contratto nel 2023. L’assalto più importante potrebbe essere del club bianconero, soprattutto se non dovesse riuscire a confermare Morata ad una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni di euro pattuiti con l’Atletico Madrid. Depay rappresenterebbe un compagno di reparto ideale e di esperienza al fianco di Vlahovic e la sua valutazione non supererà i 15-20 milioni di euro. Occhi sempre puntati, dunque, sull’asse Torino-Barcellona.