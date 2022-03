Calciomercato Milan, l’alternativa a Renato Sanches: sfida alla Juventus

Il Milan ha messo nel mirino il centrocampista portoghese, Renato Sanches, ma potrebbe non arrivare: ecco l’alternativa

Ancora un duello a distanza tra Milan e Juventus in vista dei colpi in ottica futura: Renato Sanches è uno dei profili più interessanti per i rossoneri.

Renato Sanches è tornato protagonista in Francia con la maglia del Lille: finora soltanto un gol e tre assist per lui. Dopo l’esperienza al Bayern Monaco, il suo valore è sceso a dimisura per poi riprendersi tutto ciò che aveva perso. Centrocampista totale capace di abbinare fisico a corsa ad una tecnica in situazionale di livello assoluto. Per sostituire l’ormai partente Kessie, i rossoneri hanno pensato proprio al portoghese, pronto anche ad un’esperienza in Serie A.

Calciomercato Milan, Tchouameni l’alternativa a Renato Sanches

Aurelien Tchouameni potrebbe così essere l’alternativa a Renato Sanches in caso di mancato acquisto del portoghese. Il giovane centrocampista francese, classe 2000, continua ad essere protagonista con il Monaco diventando anche un elemento di spessore per la Nazionale francese. Sulle sue tracce ci sarebbero i migliori club europei, tra cui anche la Juventus. Il Milan potrebbe inserirsi per rinforzare il centrocampo rossonero a disposizione di Stefano Pioli se dovesse andar via Kessie, sempre più vicino al Barcellona. Al momento si tratterebbe di un’idea suggestiva, ma non ci sarebbero contatti ufficiali in corso. Duello a distanza con la Juventus, che continua a pensare a colpi da urlo in ottica futura.