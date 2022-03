Fiorentina, le parole di Italiano: “Non penso a Vlahovic ma a vincere”

La Fiorentina domani ospita la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia: ecco le parole di Vincenzo Italiano

La Fiorentina si prepara alla super sfida al Franchi contro la Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia. Vincenzo Italiano si è espresso in conferenza stampa, lanciando anche una frecciata a Vlahovic che si prepara al ritorno a Firenze, per la prima volta da juventino.

“Noi qualsiasi sarà l’avversario, qualsiasi formazione, sappiamo che dovremo essere squadra vera e affrontare così la Juventus. Ci vorrà grande maturità da parte della squadra. La preparazione è iniziata dopo la gara contro il Sassuolo, speravo con un umore diverso. So quanto è importante, per la città ma anche per noi. Sappiamo che domani dovremo affrontarla da squadra matura, stando attenti a tutte le situazioni.

In queste due partite avremo in più l’ambiente e il clima di domani. Quello che si percepisce in vista della partita, per la sua importanza, per la rivalità che percepiamo e che cercheremo di onorare al massimo questo tipo di partite. Affrontiamo una grande squadra, che non perde da 13 partite. Servirà una super gara sempre stando attenti perché la gara durerà 180 minuti”.

Italiano sul ritorno di Vlahovic a Firenze

“Lì davanti sono forti, sono bravi. Hanno frecce che possono fare male in ogni momento. La mia preoccupazione è quella e non come verrà accolto un nostro avversario. Mi auguro che lo stadio spinga la squadra per ottenere un risultato positivo, quando la gente vuole qui diventa anche 13° uomo. Quando il clima diventa caldo, è bellissimo e questo mi aspetto.

La Juventus ha tantissime opzioni. La presenza di Vlahovic sinceramente non fa parte della preparazione alla partita e non rientra nelle mie preoccupazioni”.