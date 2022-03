Calciomercato, Kessie ad un passo dalla big | Chiamata a sorpresa

In attesa del derby tra Milan e Inter, arriva la telefonata che potrebbe cambiare la carriera di Kessie

Cresce l’attesa per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Il big match, segna l’inizio di una settimana decisiva per l’undici di Pioli, atteso dalla sfida ‘scudetto’ con il Napoli di domenica 6 marzo. Intanto, arrivano importanti novità dal mercato.

Si tratta di Franck Kessie, centrocampista ivoriano prossimo alla scadenza contrattuale di giugno 2022. Come noto, il numero 79 rossonero non rinnoverà il suo legame con il Milan, tanto da scatenare una vera e propria asta per il suo ingaggio a parametro zero. Arrivato a Milanello nella stagione 2017/2018, ha fornito un contributo importante ai rossoneri, siglando 36 gol e 16 assist nelle sue 210 presenze.

Un bottino di tutto rispetto, che può ancora far crescere in questa fase finale: la vittoria di scudetto e Coppa Italia sarebbe senz’altro la ‘ciliegina sulla torta’ della sua avventura al Milan. Sono molte le big europee alla ricerca di un accordo con il giocatore, una in particolare si è fatta prepotentemente avanti.

Calciomercato Milan, Xavi chiama Kessie

Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il Barcellona, tramite il suo allenatore Xavi, ha telefonato a Franck Kessie. Una chiamata che ha lusingato il centrocampista ivoriano, alla ricerca di una big per il suo futuro. Il club catalano sta tornando ai vertici della Liga sotto la gestione Xavi, candidandosi come favorita per il titolo di campione di Spagna per la prossima stagione.

La telefonata di Xavi potrebbe aprire un nuovo ciclo nella carriera di Kessie. L’ivoriano, che non ha mai giocato al Camp Nou da ‘avversario’, avrebbe così la possibilità di approdare in uno dei tempi del calcio europeo.