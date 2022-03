Milan-Inter, la semifinale di Coppa Italia finisce 0-0: sintesi e tabellino

Sintesi e tabellino di Milan-Inter, prima delle due gare valevoli per il passaggio in finale di Coppa Italia

Finisce 0-0 il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Milan ed Inter. La finalista tra le due lombarde si deciderà nel match di ritorno. L’altra finalista dovrà invece essere decretata dalla vincente tra Fiorentina e Juventus.

A San Siro, nell’andata di Milan-Inter, a rendersi più pericolosa la formazione di Stefano Pioli. Diversi tentativi nel primo tempo, soprattutto con Saelemaekers e Theo Hernandez, le cui incursioni ancora una volta hanno messo in difficoltà la difesa avversaria. Sempre pronto Handanovic quando chiamato in causa da parte dei nerazzurri, i cui spunti offensivi sono passati tutti dallo strapotere fisico di Edin Dzeko. Anche Maignan, però, si è sempre fatto trovare pronto. Il match è finito dunque a reti bianche e non ha decretato un vincitore: tutto si deciderà al prossimo appuntamento tra le due rivali.

Coppa Italia, il tabellino di Milan-Inter

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

AMMONITI: Brozovic (I), Lautaro (I).

MARCATORI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dall’84’ Calabria), Tomori, Romagnoli (dal 26′ Kalulu), Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers (dal 67′ Messias), Krunic (dal 67′ Diaz), Leao (dal 67′ Rebic); Giroud. All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (dall’88’ Darmian), Barella (dal 65′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (dall’88’ Gosens); Lautaro (dal 65′ Sanchez), Dzeko (dall’80’ Correa). All. Simone Inzaghi.