Offerta monstre per Barella, l’Inter dice sì e raddoppia

L’Inter può subire l’assalto per Nicolò Barella: con un’offerta astronomica i nerazzurri possono dire sì alla cessione e raddoppiare

Vendere per comprare. E’ questo il caposaldo del prossimo mercato dell’Inter, così come per la stragrande maggioranza dei club europei. Le cessioni sono fondamentali per raggranellare un tesoretto utile a rinforzare la rosa in maniera più omogenea.

Per i nerazzurri quindi potrebbe ripetersi quanto capitato lo scorso anno: cessioni eccellenti, utili al bilancio, prima degli acquisti. Di calciatori nella rosa di Inzaghi che hanno mercato non ne mancano. Si parte dalla difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni, tutti con diversi pretendenti, e si arriva all’attacco dove Lautaro Martinez, nonostante il periodo no, continua a far gola a tanti. A centrocampo poi, se Brozovic è ormai ad un passo dal rinnovo, Nicolò Barella – nonostante il nuovo contratto firmato da poco – piace a diversi club.

L’idea di Marotta è quella di non privarsi dell’ex Cagliari ma davanti ad un’offerta da capogiro le cose potrebbero cambiare. Così, se in estate dovesse arrivare una proposta superiore ai 70 milioni di euro, ecco che l’Inter potrebbe dare il via libera all’addio di Barella. A quel punto, i piani di calciomercato dei nerazzurri cambierebbero improvvisamente e partirebbe la caccia al doppio colpo.

Calciomercato Inter, sacrificio Barella: arriva il doppio colpo

Nel caso in cui davvero dovesse arrivare una proposta di quelle irrinunciabili per il centrocampista campione d’Europea, l’Inter potrebbe pensare al doppio colpo sulla mediana. Il primo nome è un profilo da tempo seguito dai nerazzurri: Davide Frattesi, uno dei gioielli del Sassuolo di Dionisi. Per lui serve una cifra intorno ai 25 milioni di euro, oltre a battere la concorrenza delle altre big italiane e non solo.

Assodato che Frattesi è in cima alla lista degli obiettivi di centrocampo dell’Inter, l’altro colpo potrebbe arrivare ancora dalla Serie A. Questa volta Marotta andrebbe a bussare alle porte dell’Atalanta per Koopmeiners. Il 24enne centrocampista olandese al suo primo anno in Italia ha avuto un impatto importante come dimostrano i quattro gol messi a segno. Per lui servirebbero 30 milioni di euro che uniti ai 25 per Frattesi porterebbero ad un totale di 55 milioni, consentendo all’Inter anche di mettere da parte 15 milioni.