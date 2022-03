Irrompe lo United, la maxi offerta convince il talento: addio Juventus

Dopo Vlahovic e Zakaria, la Juventus è a ‘caccia’ di un difensore centrale. Nel mirino, il gioiellino del Barcellona

Settimana intensa per la Juventus di Massimiliano Allegri. Prima la semifinale di andata di Coppa Italia con la Fiorentina, poi la trasferta di Genova, sul campo di una Sampdoria ferita dal poker subito dall’Atalanta nell’ultima giornata di Serie A. Due sfide decisive per i bianconeri, apparsi decisamente in crescita dopo il mercato di gennaio.

Merito della dirigenza, capace di piazzare due colpi in entrata come Vlahovic e Zakaria. Il serbo sta convincendo a suon di gol, mentre lo svizzero sta dando dinamicità al centrocampo. Per questo motivo, l’assenza dell’ex Moenchengladbach nelle prossime partite – sarà fuori fino a fine marzo per un problema alla coscia sinistra – sarà molto pesante per l’undici di Allegri.

La difesa invece, nonostante le assenze di Bonucci e Chiellini, ha ritrovato equilibrio: le due reti subite ad Empoli non hanno inficiato sul risultato, e, nel complesso, gli ‘svarioni’ di inizio stagione hanno abbandonato, almeno per il momento, la Continassa. L’obiettivo della dirigenza è quello di svecchiare il reparto arretrato della Vecchia Signora – Bonucci e Chiellini sono prossimi ai 35 e 38 anni -, puntando ad un giovane talento come De Ligt. Una delle occasioni che il mercato offre, si chiama Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona in scadenza contrattuale (giugno 2023).

Juventus, sfuma il colpo Araujo: maxi offerta del Manchester United

Stando alle indiscrezioni della trasmissione ‘Chiringuito’, i blaugrana avrebbero proposto 4 milioni ad Araujo per il rinnovo. Una cifra ritenuta bassa dall’entourage del centrale uruguaiano. Classe 1999, rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo: in questa stagione ha toccato quota 29 presenze, segnando anche 3 reti. La sicurezza dimostrata in fase difensiva, ha stregato anche il Manchester United.

I Red Devils sarebbero pronti ad offrire 10 milioni di euro a stagione ad Araujo, una cifra inarrivabile sia per il Barcellona che per la Juventus. Sfuma dunque l’obiettivo di mercato di Cherubini e Arrivabene.