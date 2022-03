Mourinho sfida Inter e Milan: trequartista nel mirino delle big

Si prepara al calciomercato estivo la Roma, con Mourinho che mette nel mirino un trequartista di talento: sfida a Inter e Milan

Gli alti e bassi in casa Roma non si stabilizzano in questa stagione, con le montagne russe che i giallorossi stanno facendo vivere ai propri tifosi ogni settimana. Basti guardare la sfida contro lo Spezia per credere. Nel frattempo la squadra capitolina è già al lavoro per capire come rinforzare la rosa di José Mourinho in estate.

Così il mirino dei giallorossi sembrerebbe essere puntato in MLS, dove un trequartista continua a sorprendere con il suo talento. La concorrenza però sarebbe rappresentata da Inter, Milan e non solo. Dunque si accende la sfida per il trequartista pronto a sbarcare nel calcio europeo.

Roma, Inter e Milan si sfidano: nel mirino c’è Djordje Mihailovic

Il calcio è universale e il mirino dei club italiani non si limita a guardare in Europa, ma si espande anche in America. Infatti in MLS continua a sorprendere il rendimento e il talento di Djordje Mihailovic, trequartista di proprietà del Montreal.

Nella scorsa stagione ha realizzato 4 gol e 14 assist in 34 partite, mentre nella stagione appena iniziata ha già messo a segno un gol e un assist in Concacaf Champions League. Così, secondo quanto riportato da ‘Jeunesfooteux.com’, sulle sue tracce ci sarebbe già l’interesse della Roma, ma non solo. Infatti in Italia anche Inter e Milan sono sulle sue tracce, e in Europa anche Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Everton, Newcastle, Leeds e Nizza, hanno mostrato interesse per lui. Nel 2023 il suo contratto scadrà e al momento sarebbe valutato circa 8 milioni. A questo prezzo i club italiani potrebbero mettere a segno un importante colpo per la prossima stagione.