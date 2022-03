Alex Sandro al passo d’addio: ecco il possibile sostituto in casa Juve

Alex Sandro sempre più in bilico alla Juventus: possibile cessione per arrivare al nuovo terzino sinistro. Tutti i dettagli

Seconda partita consecutiva da 90 minuti per Luca Pellegrini. Il terzino della Juventus, complice l’infortunio di Alex Sandro, sta trovando continuità e minuti importanti dopo le difficoltà avute nella prima parte di stagione.

“Sicuramente sto facendo un apprendistato importante. Ho fatto diverse presenze tra novembre e dicembre. Mi sono trovato a fare due partite da 90 minuti in quattro giorni e le ho sentite. L’importante è aver portato a casa due vittorie in due partite. Mi trovo bene quando gioco, anche portiere o attaccante. Quando gioco sto bene, quando non gioco un po’ meno”. Nel post partita di Fiorentina–Juve il laterale ex Roma ha parlato chiaro: vuole essere protagonista e le sue prestazioni raccontano di un giocatore in crescita che sta insidiando sempre più la titolarità di Alex Sandro. Il brasiliano ha invece confermato il calo di rendimento delle ultime stagioni e la sua posizione è in bilico in vista del calciomercato estivo. Ecco il possibile sostituto del terzino.

Calciomercato Juve, occhi su Bensebaini: cifre e dettagli

Nella prossima estate la dirigenza della Juventus potrebbe così cercare una nuova sistemazione per Alex Sandro, ad un anno esatto dalla scadenza del suo contratto. Il brasiliano è valutato circa 15 milioni di euro, tesoretto che sarebbe reinvestito sul suo successore. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera è quello di Ramy Bensebaini, laterale algerino di proprietà del Borussia Monchengladbach accostato anche all’Inter prima dell’arrivo di Gosens. Il 26enne si sta mettendo in mostra in Bundesliga e, con un contratto in scadenza nel 2023, ha una valutazione di 20-25 milioni di euro.