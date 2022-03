“Ha detto sì”: l’accordo mette fuori gioco la Juventus

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato: c’è l’accordo con il top club d’Europa, bianconeri tagliati fuori

Il club bianconero è sempre alla ricerca di elementi di assoluto valore in vista della prossima stagione: il big ha già trovato l’accordo con il top club europeo.

Vicinissimo all’addio a gennaio, Dembele è rimasto al Barcellona con Xavi che lo sta utilizzando soprattutto a partita in corso. Il talentuoso attaccante francese, in scadenza di contratto, non ha ancora firmato il rinnovo e così lo stesso allenatore spagnolo lo avevo messo fuori rosa per poi convocarlo a poco a poco.

Il suo futuro sarà altrove visto che non ci sarebbe un accordo con il club blaugrana, che non avrebbe intenzione di soddisfare le sue richieste economiche. Come svelato da OkDiario, lo stesso giocatore sarebbe sul punto di trasferirsi al Paris Saint-Germain con un accordo ad un passo trovato con il top club d’Europa.

Calciomercato Juventus, Dembele verso il PSG

Dal Barcellona al PSG con la Juventus beffata: così Dembele sarebbe sul punto di salutare la compagine blaugrana. Nel frattempo, però, Xavi cercherà di impiegarlo sempre con continuità dicendogli poi addio al termine della stagione. L’attaccante francese è utile soprattutto in partite bloccate: con la sua tecnica e velocità, è capace di creare superiorità numerica contro difese arroccate in area di rigore. La Juventus dovrà così virare su altri obiettivi di mercato per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri. Dopo Zakaria e Vlahovic, la dirigenza bianconera vorrebbe regalare altri colpi all’allenatore livornese.