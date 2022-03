Calciomercato, il rinnovo è lontano | Juve e Milan ci riprovano

Il rinnovo di un big del Real Madrid è lontano e Milan e Juventus provano a sfruttare la situazione

Il Real Madrid sta già programmando il mercato della prossima stagione e quasi tutto gira attorno a Kylian Mpabbé che sembra ormai promesso ai blancos.

Il Real se lo ritroverà ancora da avversario nella gara di ritorno di Champions League al Bernabeu, dopo essere stato sconfitto a Parigi proprio da un suo gol. Intanto sembrano in stand-by i rinnovi in casa Real. Uno dei più imminenti potrebbe essere quello di Toni Kross ma sembra essersi complicato il rinnovo di Marco Asensio. Lo spagnolo sta tornando a regalare i suoi colpi di classe e sembra aver riacquistato quella continuità che lo ha reso un giocatore fondamentale negli anni di Zidane.

Sono 9 i gol stagionali del classe ’96 che, però, continua a non convincere pienamente la società a riconfermarlo. Il suo contratto scade a giugno 2023 e con un solo anno ancora, il Real Madrid potrebbe considerare l’idea di cederlo e guadagnare una somma significativa, prima che il giocatore arrivi a scadenza.

Asensio e il Real lontani: occasione per Juve e Milan

Un grave infortunio ha ostacolato l’esplosione definitiva di Asensio che, però, con Ancelotti è riuscito a tornare ai suoi livelli, anche se ancora non è quel giocatore talentoso e immarcabile di qualche anno fa. Il Real, però, sembra voler puntare su Vinicius e Rodrygo, sacrificando quindi proprio Asensio, come sottolineato da ‘todofichajes.com’, che ha una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Il Milan in passato aveva provato ad avvicinarsi ad Asensio, senza successo soprattutto per gli ostacoli economici legati all’ingaggio e alla volontà del calciatore. Anche adesso i rossoneri potrebbero fare un nuovo tentativo ma a spingere sull’acceleratore potrebbe essere la Juventus che sembra avere i mezzi per poter tentare questo super colpo. Il Real apre alla cessione e il duello tra Milan e Juve potrebbe prendere forma.