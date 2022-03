Calciomercato, rinnovo lontano: la stella si offre e Allegri gongola

La Juventus può mettere a segno un clamoroso colpo di mercato la prossima estate: il big si offre ai bianconeri

La vittoria in Coppa Italia lascia ampi margini per la qualificazione della Juventus, dopo la semifinale di ritorno all’Allianz Stadium, per l’accesso in finale. La vittoria allo scadere lascia il sorriso sul volto di Allegri che, insieme alla dirigenza, sta già pianificando un calciomercato estivo ricco di nomi di spessore. Tra entrate ed uscite, la società torinese ha intenzione di continuare a puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese che, dopo Zakaria e Vlahovic, attende un nuovo salto di qualità dalla sua Juventus. In tal senso dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione che potrebbe far gioire l’allenatore bianconero.

Prima di dedicarsi alle sfide di Serie A contro Spezia prima e Sampdoria poi, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe cogliere una ghiotta occasione direttamente da Madrid, sponda Real. Una delle stelle della squadra allenata da Carlo Ancelotti sembra potersi allontanare dal rinnovo con la società di Florentino Perez: c’è la proposta alla Juventus.

Juventus, il top player si propone per giugno

Il nome a sorpresa per il centrocampo bianconero può essere quello di Luka Modric. Il croato, in scadenza tra pochi mesi con il Real Madrid, sembrerebbe più lontano dal rinnovo con la società spagnola. I ‘Blancos’ rischiano quindi di perdere l’ex Pallone d’Oro a zero: in tal senso, Modric potrebbe offrirsi alla Juventus da parametro zero.

Il croato è già stato vicino al calcio italiano, con Milan, Inter e appunto Juventus che a più riprese hanno sondato il terreno salvo poi arrendersi, vista la permanenza in quel di Madrid. Adesso, però, tutto potrebbe cambiare con Allegri pronto ad accogliere la clamorosa eventualità dell’approdo di Modrid a Torino.

In questa stagione, Modric ha collezionato 30 presenze con 2 reti e 5 assist vincenti: il suo futuro rischia di essere, dopo dieci stagioni lontano dal Real.