Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di un terzino duttile in grado di agire sia a destra che a sinistra. Attenzione al nome di Raoul Bellanova, ora al Cagliari di Walter Mazzarri

Il Milan di Stefano Pioli, domenica sera in casa del Napoli di Luciano Spalletti, è chiamato a disputare una grandissima prestazione per portare a casa punti dal San Paolo e riprendere la corsa nel campionato italiano di Serie A dopo aver fallito qualche match point importante.

Gli ultimi due sono arrivati proprio consecutivamente nelle scorse due giornate di campionato dove, contro Salernitana e Udinese, i rossoneri hanno totalizzato appena due punti. Un bottino decisamente misero per una squadra come quella meneghina che si sta lottando lo Scudetto e deve assolutamente non perdere punti per strada, soprattutto contro le ultime della classe. Nell’organico della squadra di Pioli stanno convincendo in particolare, in un momento così delicato, i terzini a disposizione: Theo Hernandez, Davide Calabria e Alessandro Florenzi.

I tre laterali difensivi stanno inanellando ottime prestazioni e sono forse l’unica garanzia in questo momento della stagione del Milan, ma attenzione ai rincalzi. In caso di problemi, in particolare del francese, i rossoneri non potrebbero fare affidamento su Ballo-Toure e sarebbero costretti a mettere una pezza di fortuna. Una situazione che la dirigenza non vorrebbe per la prossima stagione e per la quale è al lavoro in vista dell’imminente sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, occhi su Bellanova: i dettagli

La questione è molto semplice. Calabria e Theo Hernandez sono (quasi) sicuri di vestire la maglia del Milan anche il prossimo anno. Discorso differente invece per Florenzi. Il giocatore ha un ingaggio alto e, nonostante le buone prestazioni in campo, i rossoneri dovrebbero riscattarlo dalla Roma. Una serie di motivazioni che lascia delle perplessità e apre il campo al possibile ritorno a Milano di Raoul Bellanova.

Il terzino, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, era stato venduto proprio dal Diavolo al Bordeaux che l’ha girato in prestito al Cagliari di Mazzarri, dove sta facendo benissimo. Classe 2000, Bellanova sarebbe utilissimo per le liste europee e non avrebbe un prezzo troppo elevato, considerato il contratto in scadenza con i francesi nel 2023.