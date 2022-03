In casa Juventus arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di ben 4 giocatori tra cui anche su Bonucci: il comunicato dei bianconeri

La Juventus è riuscita a portare a casa la vittoria contro la Fiorentina, se pur in maniera un pò rocambolesca. Allegri ha dovuto reinventare la difesa alla luce delle tante assenze in quel reparto tra cui ovviamente Chiellini e Bonucci ma anche Rugani.

Alcuni giocatori come Rugani, Dybala e Bernardeschi sono rientrati in gruppo e potrebbero essere convocati in vista della gara casalinga contro lo Spezia. Arrivano, invece, aggiornamenti non troppo confortanti sulle condizioni di Leonardo Bonucci che salterà la partita di campionato contro la squadra di Thiago Motta. Ecco il comunicato della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, il comunicato su Bonucci

“Bernardeschi, Dybala e Rugani si sono allenati parzialmente in gruppo. Bonucci, persistendo il fastidio al polpaccio riferito nel corso della partita di Empoli, oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni”.