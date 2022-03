Serie A, slitta l’elezione del nuovo presidente di Lega: c’è una nuova data

La Serie A attende di eleggere il nuovo presidente di Lega, ma arriva l’ennesimo rinvito: decisa la data per la nuova elezione

Anche la Lega Serie A è in attesa di svolte per quanto riguarda l’organigramma. Infatti dopo le dimissioni del presidente Dal Pinio, ancora deve essere eletto il suo erede. La nuova elezione a quanto pare non sarebbe così semplice, visto che anche oggi è arrivato l’ennesimo rinvio sulla questione.

Infatti nelle scorse due sedute non si era riuscito ad eleggere il nuovo presidente, e nemmeno oggi è arrivata la svolta. La fumata nera non è arrivata e dunque tutto viene rinviato ancora una volta. La nuova data è stata fissata per il prossimo 11 marzo, sperando che si riesca a raggiungere un accordo per eleggere il nuovo presidente della Lega Serie A, ormai senza primo membro da oltre un mese.