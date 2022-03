La Juventus vuole Casemiro, la folle controproposta del Real Madrid

La Juventus punta Casemiro del Real Madrid, ma Florentino Perez fa una controproposta folle: la provocazione spagnola

Un centrocampista per Allegri. La Juventus ha un calciatore di qualità da mettere in mezzo al campo come una delle priorità per il calciomercato estivo.

Con Locatelli e Zakaria i bianconeri hanno cambiato volto alla mediana nelle ultime due sessioni di mercato, ma l’opera non è ancora completa. Arthur, pur ricoprendo il ruolo ‘scoperto’ nelle idee di Allegri, non rappresenta per caratteristiche tecniche il profilo ideale, mentre Rabiot continua a mancare l’appuntamento con la definitiva consacrazione, oltre a non avere le caratteristiche volute dall’allenatore. Ecco perché Cherubini guarda con attenzione in casa Real Madrid e a Casemiro.

Il brasiliano rappresenta il calciatore che consentirebbe ad Allegri di sistemare il terzetto di centrocampo ma il Real Madrid ha poca voglia di cederlo. Da Torino potrebbe partire una offerta con contropartita per arrivare ai quaranta milioni richieste da Perez per dare il via libera al sudamericano. Alex Sandro più venti milioni la proposta che la Juventus potrebbe mettere sul piatto, ma dall’altro versante sono pronti a rilanciare con una controfferta che sa di provocazione.

Calciomercato Juventus, assalto a Casemiro: la risposta Real

L’offerta della Juventus non trova sponde nel Real Madrid che potrebbe replicare con una controproposta. L’idea di Florentino Perez è inserire Casemiro più un ricco conguaglio economico (circa quaranta milioni di euro) per arrivare a Matthijs de Ligt.

Il 22enne centrale olandese ha una valutazione intorno agli ottanta milioni di euro e piace da tempo ai blancos. Il suo nome sarebbe l’ideale per una difesa che ha bisogno di nuove certezze dopo l’addio di Sergio Ramos e il bianconero garantirebbe almeno dieci anni ad alto livello. La controproposta di Perez però difficilmente troverà terreno fertile in casa Juventus.

Al momento per de Ligt sono in rialzo le quotazioni di una permanenza a Torino dopo che, in seguito alle dichiarazioni del suo agente Raiola, qualche settimana fa un suo addio sembrava più che probabile. Il Real però ci prova, che possa riuscirci però è tutt’altra storia…