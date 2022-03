Milan ko, la Juve programma lo scambio: doppia ipotesi

La Juventus pianifica il possibile colpo per la prossima sessione di calciomercato: doppia ipotesi di scambio

Non è un mistero che la Juventus abbia puntato, sia dalla scorsa sessione di calciomercato invernale, ad un ritorno immediato al vertice del calcio italiano. Dopo il momento difficile e l’inizio di stagione deludente, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha ritrovato brillantezza e risultati, non senza fatica. Dopo Vlahovic e Zakaria, dunque, la Juventus proseguirà la costruzione di una rosa di altissimo livello anche la prossima estate, con diversi nomi già segnati in rosso dal direttore sportivo Cherubini. Dalla difesa, con il possibile approdo di un terzino ed un nuovo centrale, all’attacco che vedrà probabilmente gli addii di Morata e Dybala, è a centrocampo che la ‘Vecchia Signora’ mira a modificare maggiormente gli equilibri.

Diversi i nomi che la dirigenza juventina ha in mente per rinforzare la mediana di Allegri, con uno in particolare che nelle ultime settimane si sta facendo strada nei pensieri bianconeri. Si tratta di Renato Sanches, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Lille, piace tantissimo ai bianconeri con il ds Cherubini che avrebbe già pronta una proposta di scambio per regalare il talento portoghese a Massimiliano Allegri.

Juventus, assalto a Renato Sanches: doppio scenario

Una prima proposta bianconera vedrebbe l’inserimento di Adrien Rabiot, valutato circa 20 milioni, per convincere il Lille a far partire Sanches. Il club francese chiede non meno di 35 milioni per il centrocampista e punterebbe ad un altro profilo, nello scacchiere mediano di Allegri. Si tratta di Weston McKennie che la società transalpina vorrebbe proprio al posto di Sanches e che è valutato 25-28 milioni.

Oltre al cartellino del centrocampista statunitense, il Lille pretenderebbe anche un conguaglio cash. Ecco quindi che le diverse soluzioni sul piatto potrebbero regalare ad Allegri il rinforzo ideale per la mediana, beffando il Milan che sogna Renato Sanches ormai da diversi mesi.

Situazione dunque in divenire, la Juventus può davvero accelerare con lo scambio per avvicinarsi alla firma di Renato Sanches.