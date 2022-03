Inter-Salernitana, Skriniar prudente: “Partita da non sbagliare”

Nel prepartita tra Inter e Salernitana parla il difensore nerazzurro Milan Skriniar, invocando la concentrazione per una partita ostica

L’Inter ha un obbligo ben preciso questa sera, tornare a vincere. Infatti i nerazzurri in campionato arrivano da quattro partite senza successo, due sconfitte e due pareggi. Oltre alla sconfitta contro il Liverpool in Champions League e il pareggio senza gol contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia.

Anche l’attacco è uno dei problemi maggiori dell’Inter, che non riesce a segnare da ben quattro partite. Così nel prepartita contro la Salernitana ha parlato la colonna difensiva nerazzurra, Milan Skriniar, che ordina concentrazione e prudenza.

Inter-Salernitana, Skriniar spiega: “Dobbiamo entrare con la testa giusta”

Partita fondamentale per l‘Inter per tornare a conquistare i tre punti e far sbloccare l’attacco quella di oggi contro la Salernitana. Nel prepartita di oggi il difensore centrale Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ spiegando: “Si, è una partita da non sbagliare. Non dobbiamo sottovalutare nulla e affrontarla come una partita con una big”. Poi continua: “Abbiamo parlato delle cose che non andavano, abbiamo recuperato energie. Oggi dobbiamo entrare con la testa giusta”. Dunque tanta concentrazione per tornare a correre nella corsa scudetto.