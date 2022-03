Juventus-Spezia, Allegri ritrova due pedine | Le ultime su Dybala

Continua la preparazione di Juventus-Spezia. Allegri ritrova due pedine fondamentali, mentre Dybala non è ancora del tutto reintegrato nel gruppo

Antivigilia di campionato per la Juventus. I bianconeri si sono allenati al Training Center della Continassa nella mattinata di venerdì 4 marzo, in vista della sfida casalinga contro lo Spezia. Due giocatori sono rientrati in gruppo, alleggerendo il peso sull’infermeria.

Un ciclo decisivo di partite, inizierà con i liguri e terminerà il 20 marzo nel match casalingo con la Salernitana. Nel mezzo, le sfide con Sampdoria e Villareal, ago della bilancia della stagione bianconera. Il lavoro mattutino degli uomini di Allegri, si è concentrato su esercitazioni tecniche nella fase di non possesso, ovvero quando è necessario pressare gli avversari per recuperare la palla.

Non sono mancate delle esercitazioni tattiche, alle quali hanno partecipato anche Rugani e Bernardeschi, rientrati definitivamente in gruppo. Una buona notizia per il mister livornese, che dovrà rinunciare ancora una volta a Leonardo Bonucci, causa ricaduta. Anche Dybala ha svolto alcuni esercizi assieme alla squadra.

Juventus, Allegri rivede Dybala: resta in forse per lo Spezia

Con molta probabilità Paulo Dybala non parteciperà alla sfida con lo Spezia. L’argentino ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo, sia giovedi che venerdi. Nel frattempo, scalpitano Vlahovic e Morata così come Massimiliano Allegri, in attesa dell’asso che completa il tridente bianconero. Il tecnico conta di avere a disposizione la Joya per il ritorno di Champions League, ma non è escluso un utilizzo nella prossima sfida con la Sampdoria.