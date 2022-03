Calciomercato, doppio addio per l’Inter: due idee dalla Serie A

L’Inter potrebbe salutare altri due nerazzurri al termine della stagione: ci sono già idee come sostituti in vista del futuro

La società nerazzurra è sempre al lavoro per arrivare a colpi entusiasmanti in vista del futuro: due giocatori potrebbero dire addio, ecco i dettagli.

Arturo Vidal e Alexis Sanchez potrebbe volare da Jorge Sampaoli al Marsiglia. L’ex Ct della Nazionale cilena li conosce molto bene e potrebbe così accoglierli a parametro zero. I due nerazzurri non farebbero più parte dei piani della società milanese e così ci sarebbe l’addio in vista della prossima stagione come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com”. I due giocatori cileni guadagnano insieme fino ad un massimo di circa 18 milioni: in questo modo l’Inter risparmierebbe il doppio ingaggio da urlo. Colpi interessanti in vista del futuro trovando così due sostituti all’altezza per quanto riguarda la compagine nerazzurra.

Calciomercato, Mertens ancora nel mirino: affare difficile

In caso di doppio addio per Vidal e Sanchez, l’Inter potrebbe pensare così ad altri due colpi a parametro zero: da una parte il centrocampista del Genoa, Stefano Sturaro, mentre dall’altra l’attaccante del Napoli, Dries Mertens, che dovrà ancora prendere una decisione in vista del suo futuro. Il suo attaccamento alla maglia azzurra e alla città partenopea impedirebbe così il suo acquisto, ma tutto potrebbe cambiare rapidamente.