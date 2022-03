Milan, addio Romagnoli: erede low cost dalla Serie A

Il Milan continua a cercare un erede di Alessio Romagnoli e la soluzione potrebbe essere sempre in Serie A: occasione low cost

A fine stagione la situazione contrattuale in casa Milan sarà un problema non da poco. Infatti giocatori importanti come Franck Kessie e Alessio Romagnoli non hanno ancora rinnovato il proprio accordo e a giugno potranno andare via a parametro zero.

Per sostituire il centrale difensivo la società rossonera potrebbe aver messo il mirino sempre in Serie A. Occasione low cost per i rossoneri per l’erede di Romagnoli.

Milan, addio Romagnoli: idea Igor dalla Fiorentina

In casa Fiorentina nella partita persa all’ultimo minuto contro la Juventus, è stata sontuosa la prestazione difensiva di Igor, che è riuscito a fermare Dusan Vlahovic, ex di turno e bomber bianconero. Proprio il difensore brasiliano potrebbe essere eletto come erede di Alessio Romagnoli al Milan. I rossoneri infatti potrebbero pensare al classe 1998 come colpo low cost per sostituire Romagnoli, che essendo in scadenza di contratto potrebbe lasciare i rossoneri in estate. Dunque un possibile colpo low cost che potrebbe comunque dare sicurezza e stabilità al reparto difensivo rossonero.