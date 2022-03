Mourinho tenta il colpo dall’Inter: scambio con Diawara

La Roma continua a osservare con interesse un calciatore dell’Inter: per mettere a segno il colpo tenta lo scambio con Diawara

Una stagione caratterizzata da alti e bassi ma la Roma è ancora lì a lottare per il quarto posto che significherebbe ritorno in Champions League. Nel frattempo i giallorossi non perdono tempo e iniziano già a pensare alla prossima stagione, con l’urgenza di rinforzare le corsie laterali.

Così il club capitolino sembrerebbe continuare a seguire uno degli esterni di proprietà dell’Inter. Per riuscire a convincere i nerazzurri la carta da mettere sul piatto potrebbe essere quella di Amadou Diawara, centrocampista con poco spazio nella rosa di Mourinho.

Roma, obiettivo Darmian per la fascia: scambio con Diawara

La Roma ha bisogno di rinforzi sulla corsie esterne e in estate potrebbe partire proprio da lì per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Il mirino dei giallorossi, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, sembrerebbe essere puntato su Matteo Darmian, terzino classe 1989 che all’Inter è ormai finito dietro a Dumfries nelle gerarchie. Per convincere i nerazzurri la Roma potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Amadou Diawara, che viste le probabili partenze a centrocampo potrebbe fare comodo all’Inter.