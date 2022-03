Ritorno di fiamma per il bomber, c’è la Juve: tentazione scambio

Ritorno di fiamma in casa Juventus per un bomber già cercato in passato: tentazione scambio in vista della prossimo calciomercato estivo

L’attacco della Juventus ha subito beneficiato dell’arrivo di Vlahovic dalla Fiorentina. Il bomber serbo non ci ha messo molto ad incanalarsi nel progetto tecnico firmato Massimiliano Allegri ed è già risultato decisivo più volte in zona gol. Proprio lì dove la ‘Vecchia Signora’ aveva mostrato carenze evidenti nella prima parte di stagione.

Lo sbarco del classe 2000 a Torino, però, non ha giovato a tutti. Kean, infatti, è sempre più un corpo estraneo all’interno della rosa guidata dal tecnico livornese. L’attaccante ha trovato pochissimo spazio nella fila bianconere e presumibilmente saluterà nel prossimo futuro. Il PSG, come rivelato da ‘Goal Football Club’, starebbe pensando seriamente al suo ritorno nel prossimo calciomercato, visto che a Parigi il calciatore era riuscito a esprimere il suo potenziale e Mbappe è diretto verso Madrid.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il bomber: suggestione scambio con Kean

Ma la Juventus presenta un accordo con l’Everton, proprietario del cartellino, per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 28 milioni più 3 di bonus. Gli inglesi non vorrebbero perdere queste condizioni, perciò sciogliere l’intesa in questione è tutt’altro che semplice. Ecco che la ‘Vecchia Signora’ e il PSG potrebbero mettersi d’accordo per uno scambio di prestiti con Mauro Icardi. L’argentino ex Inter resta un pallino dei torinesi, a maggior ragione considerando i possibili addii di Morata e Dybala. Per il momento si tratta di una suggestione, vedremo se le parti in causa decideranno di approfondire il discorso.