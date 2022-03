La Juventus continua a puntare il mirino su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio tra i big di SerieA, ma non solo: “Manovra di disturbo al Milan”

La Lazio vince e convince in casa del Cagliari, con un netto 0-3. Tra i migliori della stagione biancoceleste ovviamente c’è ancora una volta Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo infatti da anni sta continuando ad avere un rendimento ottimo e inevitabilmente finisce nel mirino di diversi club importanti.

Tra questi continua a esserci la Juventus, che da anni osserva il centrocampista della Lazio. Oltre a lui i bianconeri potrebbero osservare un altro centrocampista, ma solo per fare un torto a Milan.

Juventus, Milinkovic-Savic e Renato Sanches: la verità sui due obiettivi

In estate potrebbe continuare la rivoluzione della Juventus, già partita a gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Tra gli obiettivi dei bianconeri ci sarebbe anche Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio pronto a un altro salto di qualità. Il giornalista Luca Momblano a ‘Top Calcio 24’ rivela: “L’agente Kezman sta alacremente lavorando per la cessione di Milinkovic, anche con la Juventus. Ritiene che il suo ciclo alla Lazio sia finito”.

Oltre al serbo si è parlato anche di un interesse per Renato Sanches, centrocampista del Lille. A riguardo il giornalista Momblano rivela: “Il portoghese può essere una manovra di disturbo anche verso il Milan. Mendes si è lasciato male con l’attuale dirigenza dopo l’addio di Ronaldo. Magari vogliono ristabilire un certo rapporto con il procuratore portoghese. Non credo comunque sia un obiettivo concreto ad oggi per la Juve per la prossima estate”.