Juventus, idea per la fascia sinistra: mirino in Serie A

La Juventus cerca rinforzi sulla corsia sinistra e punta il mirino in Serie A: possibile colpo low cost per rinforzare la fascia

Juventus chiamata alla seconda vittoria consecutiva in campionato, terza se si calcola anche la Coppa Italia, per tenere lontano le due squadre capitoline, che con le rispettive vittorie contro Atalanta e Cagliari sono arrivate a meno tre e quattro punti.

Nel frattempo si ragiona anche in chiave futura, pensando a come migliorare la rosa per la prossima stagione. Sicuramente ci sarà bisogno di rinforzi sulle corse difensive, visto il futuro incerto di Alex Sandro, con contratto in scadenza nel 2023. Così per la fascia sinistra si guarda in Serie A, dove un giovane terzino piace alla dirigenza bianconera.

Juventus, idea Udogie a sinistra: contatti con gli agenti

Il calciomercato estivo potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione in casa Juventus, e tra i protagonisti che potrebbero partire c’è anche Alex Sandro, in scadenza di contratto nel 2023. Così per rinforzare la corsia sinistra, secondo quanto riportato da Rudy Galetti, ci sarebbe Destiny Udogie.

L’esterno classe 2002 sta facendo molto bene con l’Udinese, e potrebbe essere il rinforzo low cost giusto per la Juventus. I contatti con gli agenti del calciatore sarebbero già stati avviati e si starebbe pensando all’offerta da formulare a giugno. Dunque da bianconero a bianconero, per Udogie potrebbe arrivare già il grande salto di qualità.