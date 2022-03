Dice addio al Milan, fa le valigie in estate: lo prende Spalletti

Un calciatore ora in forza al Milan potrebbe dire addio ai rossoneri durante la prossima finestra di calciomercato: può andare da Spalletti

La super sfida scudetto tra Napoli e Milan al ‘Maradona’ non è sufficiente a distogliere l’attenzione dei due club dai temi riguardanti il calciomercato. Entrambe le società dovranno intervenire la prossima estate per sistemare e potenziare le proprie rose a disposizione. Parallelamente ai pensieri sul fronte acquisti, il ‘Diavolo’ riflette anche sul futuro di Brahim Diaz.

Il trequartista spagnolo è tornato in rossonero dal Real Madrid lo scorso luglio con la formula del prestito biennale e diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro (più controriscatto stabilito alla cifra di 27 milioni). Mister Pioli e la società riponevano grande fiducia nel classe ’99, tant’è che era stato deciso di affidargli la maglia numero 10. Ma il talento sta deludendo le aspettative a suon di prestazioni sottotono, dunque i lombardi potrebbero anche non confermarlo.

Calciomercato Milan, addio Brahim Diaz: può prenderlo Spalletti

In tal caso potrebbero pensarci il Napoli e Spalletti, magari cercando di mettersi d’accordo con le ‘Merengues’ per un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. I partenopei perderanno sicuramente Insigne a parametro zero e forse accadrà lo stesso pure con Mertens, data la carta d’identità del belga. Brahim Diaz può rappresentare un’opportunità interessante a determinate condizioni.