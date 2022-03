Serie A, Morata stende lo Spezia: Juventus a +6 dall’Atalanta

La Juventus affronta lo Spezia di Thiago Motta all’Allianz Stadium per tentare l’allungo sulla coppia Roma-Atalanta

Dopo la sconfitta dell’Atalanta con la Roma di Mourinho, la Juventus aveva la grande occasione di allungare sulla Dea, portandosi momentaneamente a sei lunghezze di vantaggio.

La partita si è messa subito nel verso giusto per gli uomini di Allegri, andati in vantaggio con Morata, abile nello sfruttare l’errore sul rinvio di Provedel. Nell’occasione, ottimo anche l’assist di Locatelli. L’undici bianconero ha poi pensato a difendere il risultato, senza riuscire ad impensiere più di tanto lo Spezia di Thiago Motta. Nel finale, un paio di brividi per Wojciech Szczęsny e una grande occasione sprecata da Morata su cross del solito Cuadrado.

Serie A, 28a giornata: classifica aggiornata dopo Juventus-Spezia

Juventus-Spezia 1-0 21′ Morata

Classifica Serie A: Inter 58; Napoli 57; Milan 57; Juventus 53; Roma e Atalanta 47; Lazio 46; Fiorentina 43; Verona 41; Sassuolo 39; Torino 34; Bologna 33; Empoli 32; Udinese 29; Spezia 26; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia 22; Genoa 18; Salernitana 15