Napoli-Milan, Pioli rinuncia a Bakayoko | I dettagli sull’infortunio

Milan, si ferma Bakayoko. Il centrocampista non è stato convocato per Napoli

Tegola in casa Milan. A pochi minuti dall’inizio del big match con il Napoli, si ferma Bakayoko. Il mediano rossonero ha accusato una lesione miofasciale all’adduttore lungo destro e non sarà neanche in panchina al Maradona.

Una brutta notizia per il mister rossonero Stefano Pioli, costretto a non convocarlo. Si attendono ulteriori esami per stabilire quanto tempo dovrà rimanere lontano dal rettangolo verde. Bakayoko aveva raccolto 13 presenze in Serie A nella sua seconda esperienza al Milan.