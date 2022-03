Calciomercato Juventus, addio Morata: scambio più sconto per il riscatto

Ancora futuro incerto per Alvaro Morata, che è tornato al gol nell’ultimo match di campionato contro lo Spezia: riscatto decisivo

La Juventus non si ferma e continua a collezionare risultati positivi in ottica futura: Allegri vuole svoltare anche in Champions League regalando nuovamente il sogno all’ambiente bianconero.

Incerto il futuro dell’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, che dovrebbe essere riscattato dall’Atletico Madrid per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. In questo modo la dirigenza bianconera starebbe pensando ad una strategia arrivando ai 15-20 milioni per abbassare le pretese dei “colchoneros” con l’inserimento del cartellino di Rabiot. L’allenatore degli spagnoli, Diego Simeone, potrebbe così pensare a McKennie, che ha terminato la stagione per infortunio e tornerà direttamente nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole blindare Morata

Ad un passo dalla cessione già a gennaio, Morata è stato blindato da Massimiliano Allegri che gli ha cucito addosso un ruolo atipico per lui come spalla di Vlahovic. Così l’attaccante spagnolo ha più libertà di movimento senza essere così una prima punta di posizione. Il centravanti bianconero sta agendo più a sinistra per sfruttare tutte le sue qualità di attacco della profondità incidendo sia con gli assist che con l’ultimo gol messo a segno nel match di Serie A contro lo Spezia.