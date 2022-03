Napoli, dopo Insigne via un altro big: Juventus e Milan in agguato

Brusco stop per il Napoli nella corsa scudetto a causa della sconfitta contro il Milan. Dopo Insigne un altro big potrebbe dire addio. Rossoneri sul calciatore insieme alla Juventus.

Il Napoli continua a sognare lo scudetto ma perde lo scontro diretto contro il Milan, che lo porta a meno sei dai rossoneri ora in testa alla classifica. Inoltre in chiave calciomercato i partenopei devono cercare un erede di Insigne, che a giugno lascerà il Napoli a parametro zero per approdare al Toronto.

Il capitano azzurro però potrebbe non essere l’unico a lasciare il Napoli a fine stagione. Oltre a Insigne un altro big potrebbe lasciare il club partenopeo a giugno. Sulle sue tracce ci sarebbero sia il Milan che la Juventus.

Napoli, Zielinski potrebbe partire: Juventus e Milan alla finestra

Dopo un grande inizio di stagione e gol importanti per portare avanti il Napoli sia in campionato che in Europa, le prestazioni di Piotr Zielinski sono notevolmente calate. Complice forse il periodo con i molti impegni ravvicinati, ultimamente il centrocampista polacco che in questa stagione ha messo a segno 7 gol e 5 assist in 33 partite, sembrerebbe essere calato.

Così a fine stagione, nonostante il contratto fino al 2024, Zielinski potrebbe prendere la stessa scelta di Insigne e andare via dal Napoli. Sulle sue tracce in Italia potrebbe esserci il Milan, che a fine stagione dovrà restituire Brahim Diaz al Real Madrid, ma non solo. Infatti a seguire il polacco sarebbe anche la Juventus, pronta a investire per migliorare un centrocampo che di problemi ne ha dati in questa stagione. Dunque duello in Serie A per strappare al Napoli Zielinski.