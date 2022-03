Juventus, Allegri divide i tifosi sui social: i commenti

I tifosi della Juventus sono ancora divisi per quanto riguarda il lavoro di Massimiliano Allegri: ecco tutti i commenti sui social dei bianconeri

I risultati stanno arrivando a poco a poco, ma i tifosi della Juventus non sono ancora contentissimi del lavoro di Massimiliano Allegri: ecco i motivi dell’attacco.

Dopo un buon primo tempo, la Juventus ha sofferto nella ripresa abbassando così il proprio baricentro. In questo modo la compagine bianconera cercherà di essere protagonista in campo europeo con il ritorno con il Villarreal dopo l’1-1 dell’andata. Sui social sono arrivate numerose critiche per quanto riguarda l’operato dello stesso Massimiliano Allegri: ecco diversi tweet.

Ricorderò quella di Allegri, come la peggior Juventus che abbia mai visto in vita mia. La peggiore. — Paolo (@Paolo62651159) March 6, 2022

Se rimane #allegri l’anno prossimo l’unico abbonamento sarà a televideo esattamente come fanno gli allegriani. Se non puoi batterli… @juventusfc per favore ridammi la gioia di guardare le partite. Quest’anno è una cosa vomitevole. — Fabio Grandi (@fablulo) March 6, 2022

Poraccio Vlahovic che è capitato di dover essere “allenato” da Allegri. Mi dispiace proprio tanto. — Lecter H. (@JMCLuigi) March 6, 2022

Juventus, non solo critiche per Allegri

Per l’allenatore livornese sono arrivati anche degli elogi in vista delle prossime sfide decisive della compagine bianconera. Grazie a Massimiliano Allegri la Juventus è sempre stata competitiva su più fronti e così un tifoso bianconero ha scritto così su Twitter: