“Enorme montatura”: Dybala all’Inter, spunta il retroscena

Paulo Dybala dovrà prendere una decisione nei prossimi giorni per quanto riguarda il suo futuro: ci sarebbe anche l’Inter sulle sue tracce

Il futuro dell’attaccante argentino della Juventus è ancora molto incerto: a breve dovrà arrivare una risposta dalla società bianconera.

Sulle tracce di Dybala ci sarebbe anche l’Inter, sempre molto interessata al giocatore argentino ma l’assalto dovrebbe essere una montatura. Al momento non sarebbe un titolarissimo con Lautaro Martinez in rosa ed, inoltre, va costruita la squadra intorno a lui. Negli ultimi due anni la stessa “Joya” si è fermata per infortunio con la strategia ben elaborata da Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, la scelta di Dybala

Al momento l’attaccante argentino è alle prese con una ricaduta dell’infortunio. Allegri spera di recuperarlo per il ritorno di Champions League contro il Villarreal per dare nuova linfa all’attacco bianconero. Lo stesso Dybala dovrà così prendere una decisione in vista della prossima stagione con il suo contratto che è in scadenza. Avrebbe dovuto firmare il prolungamento a fine dicembre, poi i piani della società bianconera sono cambiati completamente. Ed ora il suo agente è sbarcato a Torino per tornare ad incontrare i dirigenti della Juventus per avere una linea comune. Dybala vuole continuare ad essere protagonista con la maglia bianconera fino al termine della stagione per poi prendere subito una decisione definitiva. Cosa farà ‘da grande’?