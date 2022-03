Calciomercato Juve e Milan, ‘scambio’ a zero | Tutti i dettagli

Calciomercato Juve e Milan: le due dirigenze in agguato, ecco il possibile ‘scambio’ a parametro zero. Tutti i dettagli

Sono settimane decisive sul fronte rinnovi per diversi big della Serie A. È il caso di Dybala alla Juventus o di Brozovic e Perisic all’Inter. In casa Milan, invece, tengono sempre banco le situazioni di Romagnoli e Kessie.

“L’interesse del Barcellona per Kessie? È normale, il giocatore è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente”. Nelle scorse settimane Paolo Maldini ha parlato così del futuro di Kessie: le parti sono distanti e non ci sono stati passi in avanti. Filtra dunque sempre maggiore pessimismo e l’ivoriano e i rossoneri sono sempre più lontani. C’è ancora distanza economica anche con il capitano Alessio Romagnoli. Sulle sue tracce, come per Kessie, c’è anche la Juventus per il possibile colpo a parametro zero.

Calciomercato, intreccio Milan-Juventus | I dettagli

La Juventus, da sempre attenta alle possibili occasioni a parametro zero, monitora così anche la situazione di Alessio Romagnoli. Nel frattempo è però impegnata anche sui rinnovi in casa propria. Oltre a Dybala, è infatti da risolvere anche il futuro di Federico Bernardeschi. Come per il Milan con Romagnoli, anche la dirigenza bianconera punta ad un prolungamento al ribasso con un ingaggio ridimensionato. Non c’è ancora alcun accordo e il club rossonero è così alla finestra per il giocatore della Nazionale: Pioli è alla ricerca di esterni e Bernardeschi potrebbe fare al caso del Milan. Occhi puntati, dunque, sul possibile ‘scambio’ di parametri zero tra le due società.