Conte via dal Tottenham, per Juventus e Inter non è una buona notizia

Il futuro di Conte al Tottenham è incerto e un ribaltone in panchina potrebbe avere ripercussioni anche su Juventus e Inter: lo scenario

Conte può dire addio al Tottenham e lo scenario ha ripercussioni anche su Juventus e Inter. Lo scenario arriva da Londra dove il tecnico salentino non è più certo della permanenza alla guida degli Spurs.

Le ultime uscite pubbliche dell’ex allenatore nerazzurro lasciano presagire una possibile separazione a fine stagione. I risultati altalenanti degli ultimi tempi fanno capire che di lavoro da fare per Conte ce n’è ancora tanto, ma potrebbero anche spinge il tecnico a lasciare Londra prima del tempo. Così la società inglese inizia a guardarsi intorno e ha individuato il possibile erede: Mauricio Pochettino.

Il tecnico argentino, che a sua volta non è certo di restare al Psg, ha lasciato un buon ricordo di sé in Premier League tanto che il suo nome è finito anche in orbita Manchester United. Ora si inserisce nuovamente il Tottenham per un ritorno tanto affascinante quanto clamoroso. Ma cosa c’entrano Juventus e Inter con il ritorno di Pochettino agli Spurs? Le scenario è presto delineato.

Calciomercato Juventus, Pochettino vuole Dybala: la preferenza della Joya

L’attuale allenatore del Paris Saint-Germain è un estimatore di vecchia data di Paulo Dybala. Pochettino lo avrebbe voluto al Tottenham già tre anni fa e l’affare saltò proprio in dirittura d’arrivo. Ora, con l’eventuale ritorno del tecnico argentino alla guida del Tottenham, l’assalto potrebbe ripetersi e questa volta avrebbe non poche possibilità di andare a segno.

Del resto la situazione di Dybala è ancora in divenire. Il rinnovo con la Juventus non è ancora arrivato e nei prossimi giorni è previsto l’incontro tra la dirigenza e l’agente della Joya. Probabile che venga proposto un contratto a cifra inferiori di quelle prospettate ad ottobre e l’addio è uno scenario concreto. L’Inter sarebbe pronta ad abbracciarlo a zero, ma proprio per evitare il trasferimento in nerazzurra il numero 10 bianconero potrebbe vedere di buon occhio la proposta del Tottenham.

Dybala, infatti, è molto legato alla Juventus e vorrebbe evitare il ‘tradimento’ interista: il Tottenham e il ritorno di Pochettino potrebbero offrirgli la giusta scappatoia.