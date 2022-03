Dall’Inter al Liverpool, ‘legame’ con Klopp | Addio e plusvalenza

Liverpool-Inter rappresenta lo spartiacque definitivo per la stagione Champions dei nerazzurri. Nella gara complicata di Anfield c’è anche un possibile osservato speciale che ha un ‘legame’ con Klopp

Occhi puntati sulla cornice di Anfield per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Liverpool e Inter, dopo la vittoria per 2-0 dell’andata ottenuta dagli inglesi a San Siro. Una sfida quella di Milano che inevitabilmente condiziona anche quella che si sta giocando questa sera in terra inglese, la quale d’altro canto potrebbe nascondere anche insidie di natura differente per la società di Suning.

Non è infatti da escludere che possa accendersi anche un legame di calciomercato tra Liverpool ed Inter, con il tecnico tedesco Jurgen Klopp che potrebbe avere un osservato speciale tra le fila nerazzurre. C’è infatti un calciatore con cui l’ex allenatore del Borussia Dortmund cela un ‘legame’ particolare derivato dai tempi della militanza in Bundesliga.

Calciomercato, Liverpool-Inter con l’osservato speciale: il ‘legame’ tra Calhanoglu e Klopp

L’osservato speciale di Liverpool-Inter può essere Hakan Calhanoglu. Arrivato a zero la scorsa estate dal Milan, e dunque una sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza importante per i nerazzurri che un occhio ai conti lo lanciano sempre, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa estate. Il turco agli albori della sua carriera ha brillato in Bundesliga, anche sotto gli occhi di uno sbalordito Jurgen Klopp a cui fece un gol spettacolare in una sfida del 22 febbraio 2014 tra l‘Amburgo e il Borussia Dortmund. L’attuale centrocampista dell’Inter infatti chiuse i conti con un pazzesco bolide su punizione da 41 metri sotto gli occhi di un incredulo Klopp.

Non è dunque da escludere, che visto il desiderio di potenziare la mediana, l’allenatore tedesco possa anche mettere nel mirino un calciatore come Calhanoglu che per caratteristiche e capacità conosce molto bene. Il calciatore turco potrebbe subire il fascino della Premier e dello stesso Klopp. L’Inter non ha intenzioni di metterlo sul mercato, ma con una giusta offerta non è certo incedibile ed il prezzo potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro, che rappresenterebbero una totale plusvalenza.