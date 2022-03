Calciomercato Milan, Kessie ad un passo dall’addio: colpo vicino

Franck Kessie è sempre più vicino all’addio al Milan. Il centrocampista rossonero potrebbe liberarsi a parametro zero: accordo ad un passo

Non ha trovato ancora l’accordo per il prolungamento contrattuale e così Kessie potrà dire addio al termine della stagione.

Da professionista il centrocampista del Milan ha sposato la causa rossonera fino alla fine del suo contratto per poi liberarsi a parametro zero al termine della stagione. Finora non c’è stato l’accordo per il rinnovo e difficilmente ci sarà nei prossimi mesi.

Come svelato dal giornalista Rudy Galetti su Twitter, il Barcellona è fortemente interessato all’ivoriano con Xavi che si sta interessando della questione in prima persona. L’allenatore l’ha già contattato diverse volte con il giocatore voglioso di sposare il suo progetto tecnico.

Calciomercato Milan, Kessie verso l’addio ai rossoneri

Il Barcellona dovrà risolvere anche diverse questioni all’interno della rosa, come quella relativa al futuro di Dembele. Nel frattempo lo stesso Xavi ha ridato un’identità al gioco dei blaugrana tornando ad essere protagonista in Liga e in Europa con la prestazione da urlo contro il Napoli allo Stadio Maradona. Kessie potrà così dire addio al Milan con un colpo da urlo da parte del Barcellona, sempre alla ricerca di profili interessanti per rinforzare la zona centrale della compagine guidata da Xavi. Un giocatore con caratteristiche differenti dagli altri centrocampisti all’interno della rosa blaugrana, in maniera tale da variare anche il gioco in certe circostanze.