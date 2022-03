L’assalto dalla Premier League ‘spiazza’ Inter e Milan: nubi sul colpo

Sirene inglesi per Riqui Puig. Il giovane, seguito da Inter e Milan, potrebbe finire in Premier League

Continua la bagarre per lo scudetto in Serie A. La vittoria del Milan a Napoli, ha nuovamente cambiato la classifica: i rossoneri guidano a 60 punti, inseguono l’Inter a 58 ed il Napoli e 57. I nerazzurri attendono il recupero con il Bologna, ma, quando mancano 10 turni al termine, l’impressione è quella che il campionato si deciderà all’ultima giornata.

Intanto, le milanesi pensano alla prossima stagione, monitorando sul mercato i profili giusti per rinforzare le rispettive rose, apparse deficitarie in alcune zone del campo nonostante il primato in Serie A. Uno dei giocatori seguiti da entrambe è Riqui Puig del Barcellona, promettente centrocampista e trequartista. Classe 1999, ha totalizzato 13 presenze in stagione, dimostrando di avere degli ottimi piedi.

Il suo contratto termina a giugno 2023, un valido motivo per tentare l’assalto nella sessione estiva di calciomercato, quando i blaugrana ascolteranno volentieri delle offerte per evitare di perderlo a zero nel corso della prossima stagione. Il cartellino è valutato 9 milioni, cifra non inarrivabile per le milanesi. Non ci sono soltanto Inter e Milan su Riqui Puig. Stando alle indiscrezioni di Fichajes.net, sarebbe arrivata una proposta dalla Premier League per il giocatore spagnolo.

Calciomercato, piomba il Wolverhampton su Riqui Puig: sorpasso su Inter e Milan

Riqui Puig si allontana dall’Italia. Nel mirino di Inter e Milan, il gioeillino di Xavi potrebbe finire al Wolverhampton, club in ottimi rapporti con i blaugrana dopo l’affare Adama Traorè. Al momento non è chiaro se l’intesa sarà per un prestito o per una cessione definitiva, sicuramente gli inglesi sono una delle pretendenti per il giocatore. L’elevata disponibilità economica del Wolverhampton, assieme al rapporto preferenziale con il Barcellona, potrebbe dunque impedire a Inter o Milan di piazzare il colpo Riqui Puig.