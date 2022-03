Champions, non basta la perla di Lautaro: il Liverpool elimina l’Inter

La perla di Lautaro Martinez non basta all’Inter per continuare l’avventura in Champions League: il Liverpool vola ai quarti di finale

A un passo dal sogno: potremmo riassumere così la fantastica serata dell’Inter ad Anfield. I nerazzurri di Simone Inzaghi erano chiamati ad un’impresa storica, di fronte ad un nemico tanto grande quanto spaventoso come il Liverpool targato Jurgen Klopp.

Ma la ‘Beneamata’ non ha avuto paura ed è stata capace di mettere in seria difficoltà i ‘Reds’, regalando un’altra prestazione di assoluto livello come accaduto a San Siro all’andata. Una gara disputata ottimamente sin dai primi minuti da Lautaro e compagni, che sono stati perfino capaci di sconfiggere gli avversari ancora imbattuti in questa edizione della Coppa dalle grande orecchie.

Champions, Liverpool-Inter 0-1 e Bayern Monaco-Salisburgo 7-1: i tabellini

Dopo un primo tempo conclusosi a reti bianche, Lautaro Martinez – tornato ispiratissimo in zona gol dopo il lungo digiuno – illude agguantando il vantaggio con uno strabiliante eurogol. Ma passano soltanto due minuti e Sanchez si fa espellere per doppia ammonizione con un intervento molto ingenuo su Fabinho. L’Inter ha continuato a spingere invano, vedendosi poi costretta ad abbandonare, a testa altissima, la prestigiosa competizione. Dominio totale, invece, all’Allianz Arena del Bayern Monaco, che ha letteralmente annientato 7-1 il Salisburgo.

Liverpool-Inter 0-1: 61′ Lautaro Martinez (I)

Bayern Monaco-Salisburgo 7-1: 12′ rig. Lewandowski (BM), 21′ rig. Lewandowski (BM), 23′ Lewandowski (BM), 31′ Gnabry (BM), 54′ Muller (BM), 70′ Kjaergaard (S), 83′ Muller (BM), 85′ Sane (BM)