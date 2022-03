Serie A, UFFICIALE | La decisione del Giudice sportivo: gli squalificati

La lista completa degli squalificati in vista della 29a giornata di Serie A

Ci avviciniamo alla fase cruciale della stagione e di conseguenza in campionato le partite iniziano ad essere decisive e cruciali. In vista della 29a giornata di Serie A sono ben dodici gli squalificati.

Il Giudice Sportivo ha diramato la lista completa degli squalificati in vista della 29a giornata di Serie A. Gli assenti che pesano di più sono quelli di Milan e Juventus. Rispettivamente Theo Hernandez e Federico Bernardeschi sono stati ammoniti nell’ultima giornata ed erano diffidati. Il terzino rossonero salterà la gara casalinga contro l’Empoli, l’esterno bianconero il match contro la Sampdoria.

I dodici squalificati in Serie A

Non ci sarà neppure Martin De Roon che aumenta l’emergenza in casa Atalanta. José Mourinho, invece, dovrà fare a meno di Henrikh Mkhitaryan. Non ci saranno neppure Marusic della Lazio, Aramu del Venezia, Murru della Sampdoria, Walace dell’Udinese, Sturaro del Genoa e Theate del Bologna. Tra gli allenatori non ci sarà solo Paolo Zanetti, fermato per una giornata dopo le proteste durante Venezia-Hellas Verona.