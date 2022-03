Dybala, niente Inter: Simeone batte un colpo e lo ‘avvicina’ alla rivale

Intreccio decisivo per quanto riguarda il futuro dei top player in vista della prossima stagione: cosa succede con Dybala?

Il futuro di Paulo Dybala è sempre incerto. L’attaccante argentino dovrà prendere una decisione per capire cosa farà a partire dalla prossima stagione.

Dal rinnovo al possibile addio al termine della stagione: il futuro di Paulo Dybala sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni. Il suo agente è sbarcato a Torino per incontrare nuovamente la dirigenza della Juventus con una possibile offerta al ribasso intorno ai 7 milioni annui.

Così potrebbe nascere un intreccio decisivo dalla Spagna visto l’addio di Luis Suarez con l’Atletico Madrid come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital”. Così lo stesso “Cholo” Simeone avrebbe messo nel mirino “El Chucky” Lozano, attaccante messico del Napoli, che è un mix di talento e velocità. L’attuale esterno offensivo azzurro potrebbe dire addio al club partenopeo per sposare un nuovo progetto della sua carriera. Il direttore sportivo del club spagnolo, Andrea Berta, sarebbe già in contatto con la dirigenza del Napoli e con il suo agente Mino Raiola. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 partendo da una base di 40 milioni di euro.

Calciomercato, Dybala suggestione per il Napoli

In questo modo con il possibile addio di Lozano dopo quello di Insigne in estate, il Napoli potrebbe pensare nuovamente a Paulo Dybala, vicinissimo agli azzurri già diversi anni fa ai tempi del Palermo. Alla fine il club siciliano decise per il trasferimento alla Juventus crescendo sempre di più per diventare protagonista anche in Nazionale. Ora il suo futuro va deciso in poche settimane per stilare i programmi del futuro.