È finita agli ottavi di finale l’avventura in Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono arresi al Liverpool ma riuscendo a sbancare Anfield. Un interista ha impressionato e rischia di diventare obiettivo per il mercato inglese

All-in su campionato e Coppa Italia per l’Inter, che ieri sera ha salutato la Champions League per mano del Liverpool. La truppa di Inzaghi paga soprattutto lo 0-2 dell’andata a San Siro, nel computo di una doppia sfida che ha visto invece Lautaro e soci riuscire a sbancare Anfield per 1-0 nonostante l’espulsione di Alexis Sanchez. Proprio il rosso al cileno ha inevitabilmente stroncato le chance di rimonta della squadra di Inzaghi che ha comunque rischiato in diverse circostanze, salvata dai legni e dall’ottima difesa. In particolare ha impressionato la solidità di Milan Skriniar.

Il forte centrale slovacco ha offerto una prova da leader difensivo, ancora di più dopo l’uscita dal campo di Stefan de Vrij all’intervallo, che gli ha conferito ulteriori responsabilità da sostenere. In diverse occasioni Skriniar è stato decisivo, annullando totalmente Diogo Jota, contenendo bene le sgroppate di Mane e chiudendo più volte gli insidiosi cross soprattutto dalla sinistra di Robertson.

Calciomercato Inter, Skriniar monumentale: Chelsea estasiato, idea con Lukaku

Una prova a tutto tondo quella di Skriniar in una serata amara per l’Inter, che però ha saputo mettere in luce le grandi capacità del difensore classe 1995. Nel pieno della maturità calcistica e con ancora tanti anni di carriera davanti, lo slovacco rischia di divenire uomo mercato in estate, vista la penuria di difensori di questo livello, con tale sicurezza ed esperienza. In particolare ha impressionato ieri sera nella trasferta inglese, e proprio un club di Premier potrebbe farci un pensierino.

Si tratta del Chelsea che già in estate ha bussato alla porta nerazzurra per prelevare Lukaku, e che per la prossima stagione avrebbe bisogno di un centrale titolare di bravura comprovata per sostituire il partente Rudiger, senza dimenticare anche l’addio di Christensen. Per arrivare a Skriniar, visto il prezzo elevato dello slovacco e la situazione attuale della rosa di Tuchel, la compagine inglese potrebbe mettere sul piatto Romelu Lukaku come cavallo di ritorno, fermo restando gli altissimi costi che circondano il belga. Il centrale slovacco inoltre dal canto suo è centralissimo nel progetto, e potrebbe andare via solo per una follia ‘alla Lukaku’.