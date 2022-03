Il City pesca in Serie A per l’erede di Mahrez | Juventus beffata

Il Manchester City potrebbe perdere Riyad Mahrez. Guardiola potrebbe pescare l’erede dell’algerino dalla Serie A beffando la Juventus

Le big inglesi si preparano a grandi affari in vista della prossima estate, che potrebbero coinvolgere e stravolgere anche il mercato delle italiane. Secondo quanto raccolto da As, il fenomeno algerino Riyad Mahrez potrebbe lasciare il Manchester City ed unirsi ad una nuova big inglese: il Chelsea.

Nella squadra allenata da Thomas Tuchel ritroverebbe un vecchio compagno di squadra ai tempi del Leichester come N’Golo Kante. Il classe ’91 è ad oggi ancora fondamentale negli schemi di Pep Guardiola, come lasciano facilmente intuire le 21 reti stagionali e i 7 assist realizzati in 33 presenze complessive (considerando tutte le competizioni). Considerata però forse l’età e un contratto che dall’estate prossima avrà soltanto un anno di durata e considerato il pressing dei ‘blues’ potrebbe arrivare la separazione con i ‘citizens’ che dovrebbero a quel punto fiondarsi su un erede che sia all’altezza. Si apre così uno scenario pericoloso per le italiane e, in particolar modo, per Roma e Juventus.

Via Mahrez, dentro Zaniolo: il City beffa la Juventus

Come erede di Mahrez l’allenatore spagnolo potrebbe infatti puntare su Nicolò Zaniolo della Roma. I giallorossi non vorrebbero perdere uno dei più forti elementi dell’organico e dell’intera Serie A che a 22 anni, e nonostante due gravissimi infortuni alle spalle, ha già dimostrato di poter ambire a palcoscenici molto prestigiosi. E la Premier League, con il Manchester City, sarebbe un’occasione d’oro per il casse ’99. Su di lui, però, anche la Juventus. I bianconeri ormai da diverse sessioni di calciomercato seguono il pupillo dei tifosi romanisti e potrebbero presto provare l’assalto per portarlo in rosa e rinforzare il reparto offensivo con uno dei più forti prospetti italiani. La mossa eventuale del City potrebbe così beffare i bianconeri, che inseguono Zaniolo da tempo. Guardiola troverebbe nel numero 22 giallorosso l’erede ideale, per caratteristiche e per ruolo, dell’algerino destinato, pare, al Chelsea.