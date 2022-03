Inter, Inzaghi perde il big | Il comunicato UFFICIALE del club

Simone Inzaghi perde un big in vista del campionato: il comunicato dell’Inter sulle condizioni del difensore

L’Inter è uscita vittoriosa da Anfield contro il Liverpool, anche se lo 0-1 non è bastato per ottenere la qualificazione e il pass per i quarti di finale. Adesso i nerazzurri dovranno concentrarsi sul campionato per tentare di consolidare il primato.

Intanto nella gara di ieri Stefan de Vrij ha lasciato il terreno di gioco al termine del primo tempo per un risentimento al polpaccio, lasciando posto a D’Ambrosio. Nella giornata di oggi il difensore olandese ha svolto gli esami strumentali ed è arrivato l’esito attraverso il comunicato del club nerazzurro.

Il comunicato sulle condizioni di de Vrij

“Esami clinici e strumentali per Stefan de Vrij questo pomeriggio all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Il difensore olandese quasi sicuramente non ci sarà per la gara di campionato di domenica sera contro il Torino.