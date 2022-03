Europa League, l’Atalanta doma il Leverkusen: finisce 3-2

L’Atalanta affronta il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Andata degli ottavi di finale di Europa League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Davanti ad un gremitissimo Gewiss Stadium, i nerazzurri battono 3-2 il Bayer Leverkusen.

Inizio da incubo per l’Atalanta, sotto dopo dieci minuti in seguito alla rete di Aranguiz. La Dea torna però in partita con Malinovsky e poi raddoppia con Muriel. Il colombiano entra in cattedra e sigla il tris a inizio ripresa. Partita aperta e combattuta, con l’Atalanta che cerca sempre la giocata. I tedeschi accorciano le distanze a metà secondo tempo con Diaby ma non riescono a pareggiare. Dopo tre minuti di recupero, i nerazzurri possono festeggiare la vittoria.

Europa League, il tabellino di Atalanta-Bayer Leverkusen

Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2 11′ Aranguiz (B), 23′ Malinovsky (A), 25′ e 49′ Muriel (A), 63′ Diaby (B)