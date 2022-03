Calciomercato, un altro attaccante lascia la Serie A | Ritorno in Premier

Un attaccante di Serie A potrebbe tornare in Premier League a fine stagione

Il campionato di Serie A sta vedendo l’esplosione di molti attaccanti, tra cui Osimhen e Abraham, ma anche la riconferma di giocatori che si erano un pò persi nelle stagioni precedenti.

Tra questi Piatek, protagonista a Firenze con la maglia della Viola, ma anche Gerard Deulofeu che sta facendo ottime cose a Udine. Insieme a Beto sta trascinando l’Udinese e sta dimostrando di essere il vero leader tecnico dopo l’addio in estate di Rodrigo De Paul e i tanti problemi fisici di Pereyra. I numeri dell’ex Milan e Barcellona in questa stagione sono significativi: 8 gol e 2 assist in 23 presenze. Lo spagnolo è tornato ad essere un giocatore ambito anche sul mercato e in vista della prossima stagione la sua permanenza a Udine non è così sicura.

Deulofeu vicino al ritorno in Premier League

Il classe ’94 ha un contratto con l’Udinese fino al 2024 ma, secondo notizie della ‘BBC’, è concreto un suo possibile ritorno in Premier League nella prossima stagione. Deulofeu ha già vestito diverse maglie nel massimo campionato inglese, Everton prima e Watford dopo.

Questa volta è il West Ham a farsi avanti per l’attaccante dell’Udinese, viste le ambizioni del club di David Moyes. Il club friulano non lascerebbe andare, però, lo spagnolo per meno di 20 milioni di euro, facendo forza su un contratto che lega il giocatore al club ancora per due anni.