Polveriera PSG: la nuova ipotesi di scambio per la Juventus

Polveriera PSG dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid: la nuova ipotesi di scambio per la Juventus. Tutti i dettagli

Il PSG dei sogni è crollato sotto i colpi di Karim Benzema. Sfuma ancora il sogno Champions League per la squadra parigina nonostante la faraonica campagna estiva che ha portato a Parigi Donnarumma, Sergio Ramos, Messi e Nuno Mendes.

Si parla ovviamente della ormai certa separazione con Pochettino al termine della stagione. Nel post partita, il tecnico argentino ha glissato così: “È impossibile parlarne adesso. Siamo così delusi. Dovremo alzarci tutti perché è un momento difficile per noi. La qualificazione si è giocata in questi dieci minuti. Siamo stati la squadra migliore nelle due partite. Il calcio è gestire bene i momenti delle partite, è vero che siamo un po’ crollati. È impossibile da spiegare”. Tra gli importanti acquisti estivi c’era anche Wijnaldum. Il centrocampista olandese, però, è di fatto un oggetto misterioso alla sua prima stagione in Francia.

Calciomercato Juventus, occasione Wijnaldum dal Paris Saint-Germain | I dettagli

Anche ieri l’ex Liverpool è rimasto in panchina per 90 minuti. L’esperto olandese non è riuscito ad imporsi a Parigi e non è da escludere il possibile addio immediato nel prossimo calciomercato estivo. Alla finestra c’è la Juventus, alla ricerca di centrocampisti di livello internazionale: la dirigenza bianconera potrebbe tentare di intavolare uno scambio di prestito con Arthur, già accostato al PSG. Staremo a vedere.