Zaniolo-Juventus può saltare, c’è già il piano B: altro ‘scippo’ a Mourinho

L’affare Zaniolo può saltare, la Juventus ha pronta l’alternativa in vista del prossimo calciomercato estivo: altro ‘scippo’ a Mourinho

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ad oggi un grosso punto interrogativo. Il gioiello della Roma, autore di uno stop pregiato e un assist decisivo nella stessa azione durante la gara con l’Atalanta, è sicuramente uno degli elementi di spicco del progetto targato Jose Mourinho. Ma la sua stagione fino ad ora, sotto tutti i punti di vista, è stata al di sotto delle aspettative.

I Friedkin, perciò, non hanno fretta, non a caso vogliono attendere almeno l’estate prima di approfondire la questione legata al rinnovo di contratto. D’altronde la scadenza è fissata a giugno 2024, senza contare che i capitolini potrebbero fruttare da un’eventuale cessione una cifra intorno ai 40-50 milioni di euro. Una decisione definitiva va ponderata, soprattutto analizzando l’apporto che garantirà il classe ’99 in campo da qui alla conclusione dei giochi. In questo scenario recita un ruolo più che significativo la Juventus. Non è un segreto il forte interesse dei bianconeri, che prossimamente potrebbero perdere Dybala (per il quale il club ha rinviato l’incontro per il prolungamento in programma oggi) e Morata. La ‘Vecchia Signora’, in caso di mancato accordo con i giallorossi, potrebbe tentare l’affondo per Zaniolo. Parallelamente, però, sta cercando di cautelarsi.

Calciomercato Juventus, altro ‘scippo’ a Mourinho se salta Zaniolo

Se l’ex Inter dovesse raggiungere una nuova intesa con la Roma, la Juventus si vedrebbe presumibilmente costretta a cambiare radicalmente obiettivo. Cherubini, dal canto suo, avrebbe già pronto il piano B, nell’eventuale in cui la situazione si complicasse eccessivamente. Stiamo parlando di Gonçalo Guedes, ala sinistra in forza al Valencia. Dieci gol e cinque assist in ventisei partite disputate in Liga, il portoghese alletta particolarmente per le condizioni economiche oltre che per le sue abilità.

Il termine del contratto con gli spagnoli è previsto per giugno 2023 e il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Di conseguenza si tratterebbe di un colpo molto più leggero per le casse della ‘Vecchia Signora’. Anche in questo caso, inoltre, avremmo a che fare con uno scippo a Mourinho, dato che il 25enne rientra nel gradimento della Roma. Zaniolo in ogni caso resta il desiderio principale della Juventus per potenziare la trequarti, ma attenzione a Guedes come alternativa.